Kuzey Yarım Küre'de 2021’in en uzun gündüzü yaşandı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu ili seçilen Sinop, ülkenin en uzun gündüzünü de yaşadı.

Sinop´ta güneş sabah 04:57´de doğdu, akşam 20:25´de battı.

Bundan böyle Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya başlayacak.