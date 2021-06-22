Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 04:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de en uzun gündüzü yaşayan il Sinop oldu
[Fotoğraf: Depo Photos]
Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz dün (21 Haziran) yaşandı. Türkiye’de gün ışığından en fazla yararlanan il, 15 saat 28 dakikayla Sinop oldu.
Kuzey Yarım Küre'de 2021’in en uzun gündüzü yaşandı.
TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu ili seçilen Sinop, ülkenin en uzun gündüzünü de yaşadı.
Sinop´ta güneş sabah 04:57´de doğdu, akşam 20:25´de battı.
Bundan böyle Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya başlayacak.
Etiketler: TÜİK
Sıradaki Haber
Siyam ikizleri 3 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz