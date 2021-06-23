2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek.

Elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım Çekya ile karşılasacak

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, bu organizasyon için yarın İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Milliler, buradan da feribotla elemelerin oynanacağı Victoria şehrine geçecek.