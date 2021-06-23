Turnuvanın ev sahiplerinden İspanya, Slovakya ile Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda karşılaştı.

GOLL! Sarabia'nın direkten dönen vuruşunda kaleci Martin Dubravka inanılmaz bir hata yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor. İspanya 1-0 önde.#EURO2020 #ESP #SVK pic.twitter.com/sslK0bVvRJ — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021

Karşılaşmaya baskılı başlayan İspanya, mücadelenin ilk dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata'nın 12. dakikadaki penaltı vuruşunu Slovakya kalecisi Martin Dubravka kurtardı.

GOLL! Gerard Moreno'dan şık bir orta ve Aymeric Laporte iyi bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.#EURO2020 #SVK #ESP pic.twitter.com/Pnf3wfda4q — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021

Penaltıyı kurtaran Dubravka, sonrasında büyük bir hata yaparak kendi kalesine gol attı. İspanya'da Pablo Sarabia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda direğe çarpıp havalanan topu kornere çelmek isteyen Dubravka, meşin yuvarlağı yanlışlıkla kendi kalesine doğru yumrukladı ve İspanya, 30. dakikada 1-0 öne geçti.

İspanya'da Gerard Moreno'nun ceza sahası sağ çizgisinden kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Aymeric Laporte, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek 45+3. dakikada İspanya'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altında tutan İspanya, 56. dakikada Sarabia, 67. dakikada Ferran Torres, 71. dakikada Juraj Kucka'nın (kendi kalesine) golleriyle rakibini 5-0 yendi.

Bu sonuçla İspanya, E Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

İsveç 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci olarak E Grubu'ndan son 16 turuna yükselen takımlar oldu. Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle: