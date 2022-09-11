Çamiçi Yaylası sulama göleti yanında oluşturulan parkurdaki yarışlara, Tokat, Erzurum, Erzincan, Artvin, Ordu, Sivas ve Gümüşhane illerinden 70 kulüp ve 100 sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmacılar, çamur, rampa ve "cehennem çukurları" adı verilen çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yarışın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.