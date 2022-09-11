Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta beşinci off-road yarışları yapıldı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta Niksar Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen off-road yarışları gerçekleştirildi.
Çamiçi Yaylası sulama göleti yanında oluşturulan parkurdaki yarışlara, Tokat, Erzurum, Erzincan, Artvin, Ordu, Sivas ve Gümüşhane illerinden 70 kulüp ve 100 sporcu katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yarışmacılar, çamur, rampa ve "cehennem çukurları" adı verilen çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yarışın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Etiketler: Tokat
Son Haberler
- 17:31
- 17:19
- 17:49
- 16:57
- 17:07
Sıradaki Haber
Milli motosikletçi Can Öncü Fransa'da ikinci yarışı altıncı tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz