Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Rangers-Napoli maçı erteledi
UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamaya göre, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.
Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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