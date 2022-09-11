100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonalara, 36 il ve 84 kulüpten 326 sporcu katıldı.

Şampiyonaların son gününde Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın final atışları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 4 gün süren yarışmalarda Türkiye sıralamasının belirlendiğini anlatarak, kategorilerinde ilk 8'e giren sporcuların 24-25 Eylül'de Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Kupası finallerinde yarışacağını söyledi.

Ergin, kendi kategorilerinde ilk 32 içerisinde yer alan sporcuların, gelecek yılın milli takımına aday sporcu olmayı başardığını dile getirerek, bu isimlerin 1-2 Ekim'de başlayacak milli takım seçme sürecine dahil olacağını kaydetti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası

Klasik Yay

Erkekler

1- Mustafa Buğrahan Çoban (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

2- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Kadınlar

1- Gülnaz Büşranur Coşkun (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)

[Fotoğraf: AA]

Erkekler Takım

1- Oğuzhan Küçük-Efe Gürkan Maraş-Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

2- Berkay Akkoyun- Aydi Aydın- Toprak Türker (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Emirhan Orunoğlu-Kutay Tek-Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Kadınlar Takım

1- Elif Berra Gökkır-Gizem Özkan-Nisanur Pınar (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Gülperi Atak-Gülnaz Büşnur Coşkun-Melike Şahin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Aybüke Aktuna-Şuheda Güneri-Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Elif Berra Gökkır-Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Gülnaz Büşranur Coşkun-Alp Akış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Fatma Maraşlı-Kutay tek (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

[Fotoğraf: AA]

Makaralı Yay

Erkekler

1- Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Furkan Oruç (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Kadınlar

1- Yeşim Bostan Uçar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi)

Erkekler Takım

1- Efe Dırıl-Yusuf Bahadır Eryılmaz-Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç-Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Gökay Altıntaş-Noyan Çerçi-Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

Kadınlar Takım

1- Ayşenur Fenerci-Emine Rabia Oğuz-İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Hazal Burun-Ceyda Kömür- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Elif Doğan-Gizem Elmaağaçlı-İrem Ocakcı (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Hazal Burun-Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Emine Rabia Oğuz-Furkan Oruç (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Gizem Elmaağaçlı-Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

[Fotoğraf: AA]

Kulüpler Türkiye Şampiyonası

Klasik Yay Erkekler Takım

1- Mete Deniz Çakal-Mustafa Buğrahan Çakal-Doğukan Göze (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

2- Emirhan Orunoğlu-Kutay Tek-Kamil Türkmen ( Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Oğuzhan Küçük-Efe Gürkan Maraş- Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

Klasik Yay Kadınlar Takım

1- Akbüke Aktuna- Şuheda Güneri-Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi

2- Yasemin Ecem Anagöz-Asya Karataylı-Zeynep Köse (Göztepe Spor Kulübü)

3- Elif Berra Gökkır-Gizem Özkan-Nisanur Pınar (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

[Fotoğraf: AA]

Makaralı Yay Erkekler Takım

1- Efe Dırıl-Yusuf Bahadır Eryılmaz-Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç-Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Yunus Emre Arslan - Furkan Dernekli-Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Makaralı Yay Kadınlar Takım

1- Dilara Abbasoğlu-Nehir Sarıhan-Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi)

2- Hazal Burun-Ceyda Kömür- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Ayşenur Fenerci-Emine Rabia Oğuz-İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü)