Hakan Demir ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı görüşmeler sonucunda, Tofaş Basketbol Takımı’nda daha önce 2012-2014 yılları arasında da başantrenör olarak görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.

Çakı ile 2.5 yıllk sözleşme imzalanırken, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve B Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu görevlerinde bulunan Ahmet Çakı, kulüpler bazında ise 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden, Darüşşafaka Doğuş ile Euroleague’de mücadele vermişti.

TOFAŞ Basketbol Takımının yeni Başantrenörü Ahmet Çakı, A Erkek Milli Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak.