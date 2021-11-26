Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
MotoGP'de 2022 takvimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi. Gelecek sezon Endonezya ve Finlandiya Grand Prix'sinin dahil olacağı MotoGP Dünya Şampiyonası, 6 Mart'ta Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak.
Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.
Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.
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