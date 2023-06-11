THY yolcuları Şampiyonlar Ligi finalini gökyüzünde izledi

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi uçak içerisindeki ekranlardan maçın izlenebileceğine ilişkin yolcular bilgilendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Maç öncesi kabin ekipleri tarafından, "UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru THY olarak, bugünkü uçuşumuzda Inter ve Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını canlı televizyon kategorisi altında bulunan Sport 24 veya Sport 24 Extra kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz." anonsu yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca THY tarafından yolculara günün anısına özel tasarım Şampiyonlar Ligi kitleri dağıtıldı.