Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 11.06.2023 16:10

Trabzonspor'da Mislav Orsic çıkmazı

Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton engelini aşmakta zorlanıyor.

Trabzonspor'da Mislav Orsic çıkmazı
[Fotograf: AA]

Oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağlayan bordo mavililer, İngiliz ekibini ise henüz ikna edemedi. Orsic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Trabzonspor'un teklifi Southampton tarafından kabul görmedi.

Kırmızı beyazlılar, Hırvat yıldızı kiralamayı düşünmediklerini ve Orsic için 4 milyon euro bonservis bedeli istediklerini bildirdi.

Transferde ekonomik davranmayı planlayan Karadeniz ekibi, 4 milyon euroluk rakamı karşılamayacağını belirterek fiyatta indirim talep etti.

Trabzonspor yönetimi, Nenad Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği eski öğrencisi için Southampton'ın tavrına göre yeniden masaya oturacak.
 

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Ankara Yarı Maratonu Mogan Gölü Park Alanı'nda koşuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü
17:31
Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek
17:42
Başakşehir'de fabrika yangını: Söndürme çalışmaları 24. saatte
17:34
İsrail güçleri sınırda bekleyen Lübnanlılara gaz bombası attı
17:15
Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
17:23
Trump, gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelendirdi
Ankara'da sağanak sele döndü
Ankara'da sağanak sele döndü
FOTO FOKUS
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ