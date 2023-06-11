Trabzonspor'da Mislav Orsic çıkmazı

Oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağlayan bordo mavililer, İngiliz ekibini ise henüz ikna edemedi. Orsic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Trabzonspor'un teklifi Southampton tarafından kabul görmedi.

Kırmızı beyazlılar, Hırvat yıldızı kiralamayı düşünmediklerini ve Orsic için 4 milyon euro bonservis bedeli istediklerini bildirdi.

Transferde ekonomik davranmayı planlayan Karadeniz ekibi, 4 milyon euroluk rakamı karşılamayacağını belirterek fiyatta indirim talep etti.

Trabzonspor yönetimi, Nenad Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği eski öğrencisi için Southampton'ın tavrına göre yeniden masaya oturacak.

