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Spor
TRT SPOR 11.06.2023 15:55

Beşiktaş'ta iç transfer hareketı

Beşiktaş yönetimi iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan ve Mert Günok’a yeni sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'ta iç transfer hareketı

Beşiktaş’ta kadro planlaması devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan ve Mert Günok’un sözleşmelerini uzatmak istiyor.

Yönetim, iki futbolcuya da teklifini yaptı. 2024 yılında sözleşmeleri sona eren Salih Uçan ve Mert Günok’un milli takım kampından sonra yeni kontrata imza atması bekleniyor.

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi devralan Mert, 23 lig maçında görev aldı ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Salih Uçan ise 29 lig maçında 3 kez fileleri sarsarken, 6'da asist yaptı.

Tayfur Bingöl için indirim istenecek

Beşiktaş, Tayfur Bingöl için de temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile görüşerek 30 yaşındaki futbolcunun bonservisinde indirim isteyecek.

Yönetim, 500 bin avroluk bir bonservis ücretiyle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Tayfur’un 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle masaya oturacak.

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