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Spor
TRT SPOR 11.06.2023 15:50

Galatasaray'dan Tsimikas hamlesi

Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Tsimikas hamlesi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sol bekte süreklilik sağlayamayan sarı kırmızılılar, bu mevkiye önemli bir takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde birçok futbolcu bulunuyor. Liverpool forması giyen Konstantinos Tsimikas da listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu 1 sezonluğuna kiralamak istiyor. Sarı kırmızılıların, oyuncunun performansından memnun kalınması halinde İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor.

Futbolcu Galatasaray'a sıcak bakıyor

Geçtiğimiz günlerde Tsimikas'ın temsilcisiyle İstanbul'da görüşen yönetim, bu transferi Avusturya kampı öncesi bitirmeyi hedefliyor. Futbolcu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ve Liverpool ile pazarlıklar devam ediyor.

Konstantinos Tsimikas, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. Yunan sol bek, bu karşılaşmalarda 6 asiste imza attı.

Sol bek transferi için gündemdeki diğer adaylarsa, Leipzig'in İspanyol oyuncusu Angelino ve Juventus forması giyen Alex Sandro. Yönetim, Tsimikas'dan istediği sonucu alamazsa bu oyunculara yönelecek 

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