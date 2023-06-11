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Spor
AA 11.06.2023 15:35

Milli motosikletçi Deniz Öncü İtalya'da birinciliği kaçırdı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği, İtalya'da yapılan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında 0.051 saniyelik farkla birinciliği kaçırdı ve ikinci oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü İtalya'da birinciliği kaçırdı
[Fotograf: AA]

Uluslararası Mugello Pisti'nde koşulan sezonun altıncı yarışına, Red Bull KTM Ajo takımının sporcusu Deniz, pole pozisyonundan başladı.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışta genç sporcu, Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Daniel Holgado'nun sadece 0.051 saniyelik gerisinde birinciliği kaçırdı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışta, Daniel Holgado damalı bayrağı 33.27.3150'lik derecesiyle birinci sırada geçerken, üçüncü sıraya da Liqui Moly Husqvarna Intact GP takımından Ayumu Sasaki, Deniz'in gerisinde sadece 0.056 saniyelik farkla yerleşti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışmada pilotlar genel klasmanında 109 puanla Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Daniel Holgado birinci, 74 puanla Honda pilotu Jaume Masia ikinci, 68 puanla Angeluss MTA takımından Ivan Ortola ise üçüncü sırada yer alırken, 53 puanla Deniz Öncü ise 6. sırada bulunuyor.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki etap 18 Haziran'da Almanya'da koşulacak.

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