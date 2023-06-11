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Spor
AA 11.06.2023 15:30

Taha Akgül'ü örnek alan depremzede güreşçi birinciliği hedefliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri hasar görünce yerleştikleri Kırşehir'de güreş tutkusundan vazgeçmeyen 14 yaşındaki Mehdi Berk, il birinciliğinin ardından Türkiye birinciliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Taha Akgül'ü örnek alan depremzede güreşçi birinciliği hedefliyor
[Fotograf: AA]

Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu öğrencisi Mehdi Berk, Afşin'deki evleri depremde hasar görünce ailesiyle geldikleri Kırşehir'de Ahi Evran Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

Depremin olumsuz etkilerini atmak için güreşe devam eden Berk, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerini sürdürdü.

Kırşehir'de okul sporları müsabakalarında 48 kiloda il birincisi olan Berk, Sivas'ta 12-15 Haziran'da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Birinciliği müsabakalarında altın madalya hedefliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mehdi Berk, deprem psikolojisini üzerinden atıp çok sevdiği güreşe devam ettiğini belirtti.

"Sivas'taki Türkiye Şampiyonası'na gideceğim için mutluyum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bana salon ve eğitim imkanı sağladı. Hocalarım da bana destek oldu, hepsine teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Berk, olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ü örnek aldığını aktardı.

"Türkiye'de derece alıp, Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek istiyorum. Taha Akgül gibi bir güreşçi olmak istiyorum."

Güreş antrenörü Rıza Sarıyıldız da Mehdi'nin spora olan tutkusu ve isteğiyle gururlandıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise Mehdi'nin başarılı olması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporcunun uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Şahin, ona emek vermekten mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Oğlunun Türkiye şampiyonasına katılacağı için heyecanlı olduğunu anlatan baba Yalçın Berk de "Antrenörleri amca dayı gibi destek oluyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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