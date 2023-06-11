İstanbul'da bisiklet tutkunları kıtalar arası pedal bastı

Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen bisikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Üsküdar Harem'e ulaştı.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, bu etkinlikle çevre ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Suyabatmaz, Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini aktardı.

"22 yıldır olduğu gibi kıtalar arası bisiklet gezisini bugün kutluyoruz. Bu şekilde farkındalık sözü vermek istiyoruz Türkiye'ye. Çünkü bisiklet sağlığımıza, çevremize, ülke ekonomisine ve dünyada iklim değişikliğine fayda yaratan bir araç. Bunun ne kadar farkında olursak o kadar değerli olacaktır toplumumuz ve bizim için."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Etkinliğe katılan Yusuf Yurttaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk defa bisikletle geçtiği için heyecanlı olduğunu belirtti.

"Boğaz Köprüsü'nden geçmek üzere bugün bisiklet sürmeye geldik. Aşağı yukarı 150-200 bisikletçi var. Bu etkinlikte birlik ve beraberliği, toplum olarak spor, aktivite gibi şeyleri hedefliyoruz."

Bir kadın bisikletli ise güneşten korumak amacıyla şemsiye ile önlem alarak bisikletinin arkasına oturttuğu çocuğu ile pedal çevirdi.