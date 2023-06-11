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Spor
AA 11.06.2023 14:55

Pınar Karşıyaka'da hedef şampiyonluk

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbol takımlarının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes'le oynayacakları serinin basketbola yakışacağına inandığını belirterek, "Şampiyonluk istiyoruz." dedi.

Pınar Karşıyaka'da hedef şampiyonluk
[Fotograf: AA]

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 8 sene sonra tekrar finale yükselmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Büyükkarcı, taraftarlarının desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

"Çok da müthiş bir takımımız var. Ben hocama, oyunculara, yönetimime, sponsorumuza ama en çok da taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok temiz bir final olur. Basketbola yakışan bir seri olacağından eminim, şampiyonluk istiyoruz."

Fotoğraf: AA / Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı[Fotoğraf: AA / Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı]

Pınar Karşıyaka Takım Kaptanı Kenan Sipahi de yakaladıkları başarıyı her zaman yanlarında olan taraftarlara armağan ettiklerini kaydetti.

Kenan Sipahi, Karşıyaka'nın finali hak ettiğini belirtti.

"Hiçbir şey kazanmış değiliz ama bizim için finale kalmak ve bundan sonra da sonuna kadar kupayı zorlayacağımızı söylüyorum."

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