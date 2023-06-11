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Spor
TRT SPOR 11.06.2023 16:00

Leeds United'ın yeni sahibi belli oldu

Leeds United'ın yeni sahibi belli oldu. Kulübün İtalyan Başkanı Andrea Radrizzani, sahip olduğu hisselerinin tamamını, ortağı Birleik Amerika merkezli konsorsiyuma devretti.

Leeds United'ın yeni sahibi belli oldu

Sezon sonunda Premier Lig'den Championship'e düşen Leeds United'da başarısız sonucun faturası, kulübün başkanı ve büyük hissedarı İtalyan iş insanı Radrizzani'ye çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Raddizzani'nin tüm hisselerini, küçük ortağı Enterprises'a devretmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Amerikan Futbolu Ligi ekiplerinden San Francisco'nun da sahibi olduğu konsorsiyum, Radrizzani'nin elindeki yüzde 56'lık kulüp hissesi için 170 milyon sterlin ödeyecek.

Andrea Radrizzani, 2017 yılında kulübün tüm hisselerini 45 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

İtalyan iş insanı ile ortaklığa 2018 yılında kulübün yüzde 15'lik hissesini satın alarak giren Enterprises, 2021 yılına kadar bu oranı yüzde 44'e çıkarmıştı.

Radrizzani, takımın ligden düşmesinin ardından tribünler tarafından uzun süreli protestolara maruz kalmıştı.

 

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