Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası spor dünyasından art arta kararlar geliyor. UEFA ve Formula 1'in ardndan THY Avrupa Ligi (Euroleague) yönetimi de Rusya ile ligili kararlar aldı.

THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını açıkladı.

27 Şubat’ta oynanması planlanan CSKA Moskova-Barcelona maçını erteleten lig yönetimi, ilerleyen günlerde gelişmelere göre yeni kararlar alabilir.