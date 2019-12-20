Spor
TFF'den harcama limitinde geri adım20 Aralık 2019 Cuma 18:11 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 18:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çekti.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndüğünü açıkladı.
Federasyon, açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT SPOR
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