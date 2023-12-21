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Spor
DHA 21.12.2023 19:22

TFF'den "Avrupa Süper Ligi" açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve Avrupa Süper Ligi’ni desteklemediklerini açıkladı.

TFF'den "Avrupa Süper Ligi" açıklaması

Avrupa Adalet Divanı, FIFA ve UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayan kurallarını hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın önderliğinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır.

Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz.” ifadelerine yer verildi.

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