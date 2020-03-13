TFF'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yapılan toplantının ardından amatör futbol müsabakalarıyla alakalı kararların alındığı kaydedildi.

Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının statüde belirtildiği haliyle oynanmaya devam edileceği belirtilirken, "Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18'e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır. İllerimizde büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör ligler ile 19 Yaş Altı 1. ve 19 Yaş Altı 2. Amatör ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 yaş altı kategorilerinin altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakaların oynanmayacağı aktarılarak, "14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan 14 ve 13 Yaş Altı Altyapı Gelişim ligleri bu sezon oynanmayacaktır." denildi.

Açıklamada, oynanmaya devam edecek Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Ligler, Amatör Türkiye Şampiyonaları'nda koronavirüs ile ilgili olarak şu tedbirlerin uygulanacağı aktarıldı:

"Ev sahibi ve misafir takım futbolcu ve yöneticileri ile müsabaka hakemlerine el dezenfektanı uygulaması yapılacak ve müsabaka ondan sonra başlatılacaktır. Saha içinde bulunan sağlıkçı, saha komiseri, federasyon temsilcileri, basın mensubu ve emniyet görevlilerine el dezenfektanı yapılacaktır. Müsabaka öncesi takım soyunma odaları, hakem odası ve tuvaletlerin yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Müsabaka oynanacak olan saha ve statların seyirci girişi alanlarındaki kapalı yerlere ve tuvaletlere el dezenfektanı sağlanmalıdır. Dezenfekte işlemi yapılacak kapalı alanlarla ilgili olarak Sağlık İl Müdürlüklerinden, Belediyelerden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden yardım alınabilir. El dezenfektanı temini konusunda kulüplerimiz öncelikle sorumludur. ASKF'lerimiz de her türlü desteği verecektir."