TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:
Başkan: Serdar Tatlı
Başkan vekili: Metin Tokat
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy
Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü
Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan
Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy
Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan
2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü
3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat
4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy
5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu
8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner
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