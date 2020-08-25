Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor Hüseyin Avni Aker'i andı
Trabzonspor Kulübü, Hüseyin Avni Aker'in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 25, 2020
Detaylar https://t.co/Vevq9e4LLA pic.twitter.com/xxOgeQj6XY
Etiketler: Trabzonspor Hüseyin Avni AkerSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 17:51
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