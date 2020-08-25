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Arturo Mina'da koronavirüs tespit edildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.
BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/oyr2tEj8ox— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) August 25, 2020
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