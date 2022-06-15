TFF'den yapılan açıklamaya göre Yardımcı, futbolculara hitap etti.

"Sezon sonuna denk gelen bu kadar uzun bir kamp döneminde maçların firesiz geçilmesi çok önemliydi ve siz de bunu başardınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Siz bu milletin gururu ve onuru, ülkemizin moral kaynağısınız. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan hocamız ve tüm teknik ekibimiz çok iyi işler yapıyor. Bizler kendilerinden çok memnunuz."

Yardımcı, tüm futbolcuların tatili hak ettiğini dile getirdi.

"Sevdiklerinizle sağlıklı, güzel ve huzurlu bir tatil geçirmenizi diliyorum. İnşallah vurduğunuz her top bundan sonra gol olur."