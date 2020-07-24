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TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup final eşleşmeleri belli oldu
TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup'ta yarı final maçlarını kazanan Somaspor ile Pazarspor finale yükseldi.
Antalya'da oynanan play-off yarı final müsabakalarında Somaspor, Muğlaspor'u 2-0, Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Somaspor ile Pazarspor finalde rakip oldu.
İki takım, 27 Temmuz Pazartesi günü finalde karşılaşacak.
Etiketler: TFF 3. Lig Play-Off 3. Grup Somaspor PazarsporSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:20
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