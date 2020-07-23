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La Liga yeni ekibi Alvaro Negredo'yu transfer etti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.
Etiketler: İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga Cadiz Alvaro NegredoSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:47
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