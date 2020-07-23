Haber Giriş: Kaynak: İHA
Başakşehir'den Real Madrid'e transfer
[Fotoğraflar: İHA]
Medipol Başakşehir altyapısında top koşturan Deha Sarıahmet, İspanyol devi Real Madrid ile ön protokol imzaladı.
Başakşehir'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Deha Sarıahmet, Real Madrid yolcusu. Genç oyuncu, İspanyol deviyle ön protokol imzaladı.
Daha önce Boluspor ve Gençlerbirliği altyapılarında da oynayan Sarıahmet, orta saha ile kanatlarda görev alabiliyor.
U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol atan Deha, ağustos ayında Madrid ile profesyonel mukaveleyi imzalayacak.
Etiketler: real madrid Medipol Başakşehir Deha SarıahmetSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:30
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