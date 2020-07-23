Alman spor medyasında yer alan haberlerde, Mainz 05 Kulübü'nden Stade Brest Kulübü'ne kiralık olarak giden Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in, kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından önce darp edildiği, ardından da otomobilinin ateşe verildiği belirtildi.

22 yaşındaki kanat oyuncunun yaşadığı olayın, Fransa'nın Brest kentinin sorunlu bir semtinde meydana geldiği kaydedildi.

Ronael Pierre-Gabriel'in aldığı darbelerle yüzünden yaralandığı ve saldırganların elinden güçlükle kurtulduğu aktarıldı. Saldırganların, daha sonra genç futbolcunun Almanya plakalı, yaklaşık 80 bin Euro değerindeki otomobilini ateşe verdiği bildirildi.

Olayın nasıl başladığı, Ronael Pierre-Gabriel'in hangi amaçla bölgede bulunduğu açıklanmazken, Fransız oyuncunun da olayla ilgili henüz konuşmadığı belirtildi.

Futbolcuya yapılan saldırıyı yeni kulübü Stade Brest sosyal medya hesabından taraftarlarına duyururken, olay hakkında polisin soruşturma başlattığı açıklandı.

Öte yandan, olayla ilgili Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Mainz 05 Kulübü Yöneticisi Rouven Schröder, saldırıyı üzüntüyle öğrendiklerini, Ronael Pierre-Gabriel ile irtibatta olduklarını söyledi. Schröder, "Çok ağır yara almadığını biliyoruz. Soruşturma yürütüldüğü için daha derine inerek konuşamayız. Saldıranların bulunmasını ve gerekli cezaya çarptırılmasını bekliyoruz" dedi.

Mainz 05 formasıyla sona eren sezonda 8 maçta sahaya çıkan Ronael Pierre-Gabriel, daha fazla tecrübe kazanması için kiralık olarak Fransa ligine gönderildi. 22 yaşındaki oyucunun, Alman kulübü Mainz 05 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.