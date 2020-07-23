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Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
PFDK, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Göksel Gümüşdağ'a, akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Ayrıca protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması gerekçeleriyle Gümüşdağ'ın 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Etiketler: son dakika Göksel Gümüşdağ İstanbul BaşakşehirSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 20:30
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