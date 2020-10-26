Ligde bugün yapılan müsabakalarda Beypiliç Boluspor sahasında Menemenspor ile 0-0 berabere kalırken, Akhisarspor ise konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yenen Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde Altay-Giresunspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Ümraniyespor-Altınordu: 1-1

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 4-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: 0-3

Ankaraspor-Balıkesirspor: 1-2

İstanbulspor-Eskişehirspor: 3-0

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-3

Beypiliç Boluspor-Menemenspor: 0-0

Akhisarspor-Bursaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım G M Y P 1 TUZLASPOR 7 5 2 0 16 7 9 17 2 İSTANBULSPOR 7 5 1 1 15 6 9 16 3 ADANA DEMİRSPOR 7 4 2 1 14 6 8 14 4 YILPORT SAMSUNSPOR 7 4 2 1 11 7 4 14 5 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 7 4 1 2 8 6 2 13 6 ALTINORDU 7 4 1 2 11 10 1 13 7 GİRESUNSPOR 6 3 2 1 11 10 1 11 8 ALTAY 6 3 1 2 10 4 6 10 9 BALIKESİRSPOR 7 3 1 3 8 9 -1 10 10 ADANASPOR 7 2 3 2 10 9 1 9 11 AKHİSARSPOR 7 2 3 2 6 5 1 9 12 BURSASPOR 7 2 1 4 12 13 -1 7 13 MENEMENSPOR 7 1 3 3 6 11 -5 6 14 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 7 1 2 4 6 11 -5 5 15 ÜMRANİYESPOR 7 1 2 4 8 15 -7 5 16 ANKARASPOR 7 1 1 5 4 12 -8 4 17 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 7 0 3 4 4 8 -4 3 18 ESKİŞEHİRSPOR 7 0 3 4 2 13 -11 3

8. hafta

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)