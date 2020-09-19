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TFF 1. Lig'de başkent derbisi
TFF 1. Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak başkent derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beypiliç Boluspor'u, Ankaraspor da sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Geçen sezon iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi Ankara Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.
Etiketler: başkent derbisi TFF 1. Lig Ankara Keçiörengücü AnkarasporSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:31
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