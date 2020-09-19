TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemin 17 Eylül Perşembe günü yapılan rutin COVID-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtilerek, "14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.