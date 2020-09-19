Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
6 hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TFF: 4 klasman hakemimiz ile 2 klasman yardımcı hakemimizin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır.
TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemin 17 Eylül Perşembe günü yapılan rutin COVID-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.
Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtilerek, "14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
Etiketler: son dakika tff hakem covid-19Son Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:34
Son Haberler
- 12:42
- 12:35
- 12:21
- 12:32
- 12:09
Sıradaki Haber
Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz