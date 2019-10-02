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TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri02 Ekim 2019 Çarşamba 13:44 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:49
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak
19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Ekim Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak
Kaynak: AA
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