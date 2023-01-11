Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyonun Twitter hesabından yayımlanan videolu mesajında, 2022'de başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti.

"Pandeminin etkisiyle büyük şampiyonaların peş peşe düzenlendiği yılı, 96'sı altın toplam 323 madalyayla tamamlamayı başardık. İngiltere'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında tüm kategorilerde kıtanın en iyisi olmamız yılın en önemli başarısıydı. Grand prix finali ile 2022'ye güzel bir nokta koyduk. Elbette hedefimiz Paris 2024. Bu süreçte 2023 yılı bizim için belirleyici olacak. Bu ay Türkiye şampiyonaları ile başlayacağımız maratonda, şubat ayında ülkemizde önemli organizasyonlar yapacağız. 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open) yanı sıra 8. WT Başkanlık Kupası İstanbul'da düzenlenecek. Bu organizasyonlar tüm sporcularımızın uluslararası tecrübe kazanmaları noktasında çok önemli. Yıl içinde başta Dünya Şampiyonası olmak üzere önemli organizasyonlarda mücadele edecek, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda temsil sayımızı artırmaya çalışacağız. Hedefimiz, Paris'e tüm zamanların rekorunu kırarak gidebilmek. Bu nihai hedef doğrultusunda tüm antrenör, sporcu ve paydaşlarımıza başarılar dileyerek, 2023'ün başarılarımızın artarak devam edeceği bir yıl olmasını temenni ediyorum."