Beyefendiliği, özel yaşamı ve karakteri ile kısa sürede herkesin gönlünde taht kuran merhum futbolcunun ölümünün ardından hayatına dokunduğu genç futbolculardan Mevlana Halis Erdoğdu, duygularını paylaştı.

Konyaspor altyapısında forvet mevkisinde oynayan 17 yaşındaki Mevlana Halis, Ahmet Çalık'ın, antrenmanlarını izlemeye geldiğini söyledi.

Konyaspor'da 6. yılı geride bıraktığını anlatan genç oyuncu, merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın, hayatında derin izler bıraktığını vurguladı.

"Motive ederdi, moralimizi yüksek tutmaya çalışır ve sürekli gülümserdi"

Mevlana Halis, Ahmet Çalık'ın kendisi için büyük anlam ifade ettiğine işaret etti.

"Tanıyan, tanımayan herkes için özel bir yeri vardı. Hakkında hep iyi şeyler söylenen, örnek bir kişilik ve futbolcuydu. O ölmedi zaten, kalbimizde yaşıyor. Küçüklükten beri kendisini biliyordum. Gençlerbirliği'nden bu yana takip ediyordum. Konyaspor'a geldikten sonra ilişkilerimiz gelişti, maddi ve manevi desteklerini esirgemezdi. Sürekli iç içeydik. Antrenmanlara gelirdi, sohbet ederdik. Tecrübelerini paylaşırdı. Motive ederdi, moralimizi yüksek tutmaya çalışır ve sürekli gülümserdi. Çalışmanın, her şeyin başında geldiğini, bizi buraya getirenin yetenek, burada tutacak olanın da karakter olduğunu söylerdi."

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Çalık'ın hediye ettiği kramponla gol kralı oldu

Mevlana Halis Erdoğdu, Çalık'ın vefat haberini okulda aldığını anlatttı.

"Hocamdan öğrenmiştim, o günü unutamam, çok üzülmüştüm. Bana dokunmuş bir insan karakteri, çok düzgün, gülümseyen biriydi. O ölmedi kalbimizde yaşıyor. Takımda stoper oynayan arkadaşlarım onu örnek alıyor, onu çok beğeniyorlardı. Şu an onun oyun stilini uygulamaya çalışan arkadaşlarım var. Ahmet abi bundan 2 yıl önce takım arkadaşlarımdan 6 kişiye krampon göndermişti. Bunlardan biri de bendim. O kramponla uzun süre oynadım, goller attım ve gol kralı oldum. Çok katkısı oldu."

Genç futbolcu, Ahmet Çalık'ın kendilerine verdiği destekten çok mutlu olduğunu kaydetti.

"Beni düşünmesi çok etkiledi. Ayrı bir motive olmuştum. Harçlık verdiğini de duyuyordum. Bu konuda arkadaşlarının onu örnek aldığı konuşuluyordu."