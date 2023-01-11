Okul müdürü Aylin Başlamışlı öncülüğünde 2 ay önce oluşturulan kentin ilk ragbi takımına, 9. ve 10. sınıfta farklı spor branşlarında eğitim gören 14 kız öğrenci katıldı.

Sporcular, antrenör Ahmet Akdoğan yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm sahasında antrenmanlara başladı.

Hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alan takım, 24 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenecek Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Şampiyonası'na odaklandı.

[Fotoğraf: AA]

"Takım olarak çok iddialıyız"

Başlamışlı, şampiyonada birincilik hedefiyle haftada iki idman yaptıklarını söyledi.

Kız öğrencilerin ragbiyi kısa zamanda sevdiğini dile getiren Başlamışlı, "Spor bizim de çocuklarımızın da hoşuna gitti, keyif alarak oynuyorlar. Kısa sürede başarıya ulaşabileceklerinin farkındalar." diye konuştu.

Başlamışlı, Türkiye şampiyonu olarak adlarını duyurmayı istediklerini belirtti.

"Sporcular 2 ay gibi kısa bir sürede güzel ilerleme kaydetti. Takım olarak çok iddialıyız. Okul sporları bünyesindeki Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Şampiyonada geçen yıl 20 takım vardı ancak bu sene 40'ı bulacak. Bu takımlar arasında derece almayı düşünüyoruz. Çocukların altyapıları sağlam, okuldaki derslerde kondisyona yönelik çalışmalar da yapıyorlar. Başarılı olacağımıza inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Başlamışlı, ragbinin sert birspor olmasına rağmen kızların da başarılı olduğunu vurguladı.

"Bu alanda fazla kız takımı olmaması bizim için avantaj. İlerlemesi ve başarı kazanması bizler için daha kolay olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Takım şampiyonluğu, oyuncular milli takımı hedefliyor

Oyunculardan 14 yaşındaki Sude Nur, sporda ilerlemeyi istediğini, en büyük hedefinin milli takım forması giymek olduğunu anlattı.

15 yaşındaki Fidan İlçi ise şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

"Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Zamanla ileri seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. Takım olarak Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bireysel hedefim ise milli takıma girebilmek."