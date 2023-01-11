Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, geçen yılı çok güzel başarılarla tamamladıklarını belirterek, uluslararası arenada 221 madalya kazandıklarını hatırlattı.

Takım müsabakalarında ise tarihi başarılara imza atıldığını ifade eden Huysuz, çok verimli bir yılı geride bıraktıklarının altını çizdi.

Huysuz, 2023'e iddialı bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirerek, bu kapsamda 7 Ocak itibarıyla Japonya kampının başladığını, kampta milli takımdan 7 kadın ve 11 erkek judocunun yer aldığını kaydetti.

Bu kampın ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Huysuz, kamp sonunda milli takımın Japonya'dan Fransa'ya geçeceğini, Fransa'da ise 4-5 Şubat'ta yapılacak Grand Slam'a katılacağını söyledi.

Fransa'nın ardından milli judocuların 17-19 Şubat'ta Tel Aviv Grand Slam'a gideceğini bildiren Huysuz, 2023 yılındaki en büyük hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunu, madalyalar konusunda genç sporcularına güvendiğini dile getirdi.

"Olimpiyatlarda madalya özlemini gidereceğiz"

Huysuz, asıl hedeflerinin 2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyat olduğunu belirterek, şimdiden yaklaşık 8-10 sporcunun olimpiyata katılacak düzeyde olduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA / Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz]

Huysuz, daha önce olimpiyat tecrübesi kazanmış sporcuların çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

"Bunların içerisinde Kayra Sayit, Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Bilal Çiloğlu, Özlem Yıldız, Fidan Ögel, Muhammed Demirel ve İbrahim Demirel gibi sporcularımız var. Bu sporcularımızın yanı sıra altyapıdan yetişen genç sporcularımız da var. İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin bu anlamda gelecek vadeden sporcularımızın başında geliyor. Onların Türk judosuna ilerleyen yıllarda çok şey katmasını bekliyoruz. Bu iki sporcumuz 2028 yılı için çok büyük potansiyele sahipler."

Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kesinlikle madalya beklediklerini vurgulayarak, "Olimpiyatlarda madalya özlemimizi 2024 yılında gidereceğimizi düşünüyorum. Sporcularımız artık daha tecrübeli. Hepsine güvenimiz ve inancımız sonsuz." dedi.

"Okul projesi meyvelerini vermeye başladı"

Sezer Huysuz, judonun tabana yayılması amacıyla hayata geçirdikleri projelerin önemli sonuç verdiğini de söyledi.

Judonun okullarda seçmeli ders olarak verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Huysuz, projenin başarılı şekilde devam ettiğini aktardı.

Huysuz, ilk etapta pilot 20 ilde 20 okulun seçildiğini ifade etti.

"Bu projemize Dünya Judo Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri ile belediyelerimizi dahil etmiştik. Bu projemiz aralıksız devam ediyor. Şu andaki en büyük hedefimiz 81 ile bu projemizi yaymak, 4 yıl içerisinde 300 bin öğrencimize ulaşmak. Amacımız sadece judo değil, çocukların doğru spor yapabilmelerini sağlamak."

Huysuz, bu öğrenciler arasında başarı gösterip müsabakalara katılanların olduğunu, milli takıma kadar yükseldiklerini belirtti. Huysuz, lisanslı sporcu sayılarına da değindi.

"2019 yılında başladığımız bu proje kapsamında 7 sporcumuz milli takımlara girmeyi başardı. Türkiye şampiyonalarında derece yaptı. Bu sporcularımız arasında Balkan Şampiyonası'nda madalya kazananlar bile oldu. Dolayısıyla projemiz meyvelerini vermeye başladı. Bu başarılar bize projenin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Lisanslı sporcuda şu anda 130 bin rakamına ulaştık. Bu gerçekten şu anda en üst seviyedir. Aktif olarak her yıl 30 bin sporcumuz ise maçlara katılıyor."