TFF 1. Lig’in 8. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Osmanlıspor’u hem teknik direktör hem de futbolcu Erkan Zengin’in attığı 2 golle mağlup etmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından kaptan Erkan Zengin'in teknik direktörlük görevine getirildiği açıklanmıştı.

Teknik direktör olarak Fatih Karagümrük'ün başında ilk maçına çıkan Erkan Zengin, aynı zamanda maça da ilk 11'de başladı. 34 yaşındaki futbol adamı, 43. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı rahat bir şekilde gole çevirirken 77. dakikada da farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Erkan, 81. dakikada da kendini oyundan çıkardı.

Karagümrük bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve TFF 1. Lig'de 3. sıraya yükseldi.

Kaynak: TRT SPOR

