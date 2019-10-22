Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı büyük bir hataya imza attı. Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, kırmızı kartına başvurdu ve İ.H. Konyaspor sahada 10 kişi kaldı.

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, Alper Uludağ'ı kenara alırken oyuna kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı dahil etti.

Pozisyonun ardından serbest vuruş kazanan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Guilherme topun başına geçti.

Brezilyalı futbolcu, maçın 3. dakikasında klas bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

Kaynak: TRT SPOR