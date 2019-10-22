Serkan Kırıntılı 20. saniyede atıldı22 Ekim 2019 Salı 09:25 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 09:28
İttifak Holding Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın 20. saniyesinde ceza sahası dışında topu elle kontrol edince kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı büyük bir hataya imza attı. Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, kırmızı kartına başvurdu ve İ.H. Konyaspor sahada 10 kişi kaldı.
İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, Alper Uludağ'ı kenara alırken oyuna kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı dahil etti.
Pozisyonun ardından serbest vuruş kazanan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Guilherme topun başına geçti.
Brezilyalı futbolcu, maçın 3. dakikasında klas bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.
Kaynak: TRT SPOR