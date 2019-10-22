Beşiktaş'a sakatlardan kötü haber22 Ekim 2019 Salı 09:22 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 09:25
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Beşiktaşlı Douglas ve Abdoulay Diaby, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın ise Braga maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ayak bileğinde zorlanma olan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle Ankaragücü maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz’ın ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçına yetişmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Golcü oyuncunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.
Öte yandan Beşiktaş'ta ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün yanısıra Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Kevin N’Koudou, ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları devam ediyor.
Kaynak: TRT Spor