MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ayak bileğinde zorlanma olan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle Ankaragücü maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz’ın ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçına yetişmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Golcü oyuncunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün yanısıra Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Kevin N’Koudou, ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları devam ediyor.

Kaynak: TRT Spor