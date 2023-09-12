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Spor
AA 12.09.2023 13:01

Teknik direktör Recep Uçar Kayserispor ile sözleşme imzaladı

Mondihome Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar için imza töreni düzenledi.

Teknik direktör Recep Uçar Kayserispor ile sözleşme imzaladı

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Uçar, Kayserispor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Uçar, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunun altını çizdi.

"Camianın beklentilerini biliyorum. Bu beklentileri karşılayabilmek adına ekibimle birlikte kendimizi gece gündüz çalışmaya adamış durumdayız. Kadro derinliği az olsa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan çalışkan bir oyuncu grubum var. Bizim de bundan sonraki görevimiz oyuncular, teknik ekip, yöneticiler ve taraftarla omuz omuza verip takımı en iyi yere taşımak olacaktır."

Uçar, kulüp başkanı Ali Çamlı'nın yarın transfer tahtasının açılmasıyla ilgili bir müjde vereceğini belirterek, yapılacak takviyelerle Kayserispor'un daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

"Transfer yasağı sorunumuzun bittiğini duyuracağız"

Kulüp başkanı Ali Çamlı ise "Bugün itibarıyla bir iki dosyamız var. Onları da bugün nihayetlendireceğiz. Yarından itibaren de Kayserispor camiasına transfer yasağı sorunumuzun bittiğini duyuracağız. Lütfen bunun sevincini yaşama imkanı verin." diye konuştu.

Çamlı, Çağdaş Atan'ın kulüpten ayrılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına 'Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?' demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca 'transfer yasağının kaldırılmamasını' gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Recep Uçar'ın başarılı olacağına inandığını söyledi.

Büyükkılıç, Kayserispor'un kenti birleştiren bir güç olduğunu vurguladı.

"Şehirde önde gelen herkes, Kayseri'nin en önemli marka değeri olan Kayserispor için elinden geleni yapıyor. Kayserispor bir şehir takımı. Bu şehirdeki herkes bunun bilincinde."

Konuşmaların ardından Uçar'ı 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşme, Ali Çamlı ve Recep Uçar arasında imzalandı.


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