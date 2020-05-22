Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçilemiyor. Milli takım ve Milan'ın yıldız futbolcusu İtalyan ekibi ile anlaşmaya varan teknik direktör Ralf Rangnick'in de gözdeleri arasında olacak.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Rangnick ve Hakan sürekli iletişim halinde. Milli futbolcunun takımdan ayrılmasını istemeyen Alman çalıştırıcı, Çalhanoğlu'nun Milan'ın kahramanı olacağını düşünüyor.

Yıldız oyuncu için övgü dolu ifadelere yer verilen haberde "Hakan sanki dans ediyor. 2017 sezonundan bu yana hangi teknik adam geldiyse ondan vazgeçmedi." ifadesi yer aldı.

Başarılı oyuncunun sahanın her yerinde görev alabildiği belirtilen haberde, "Ceza sahası dışından sert ve etkili şutları en önemli artısı." denildi.

Hakan'ın, Zlatan Ibrahimovic ile kurduğu yakın ilişkiden de bahsedilen değerlendirmede, ikilinin saha içinde güzel bir dayanışma örneği gösterdiği vurgulandı.

2017 yılında Milan'a transfer olan başarılı futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. İtalyan ekibi ile 116 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun 17 golü bulunuyor.