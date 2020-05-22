Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdmanda dayanıklılık üzerinde duruldu.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçeli oyuncular topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti. İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 15:10
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