Dünya koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına girdiğinde, zorlu bir çalışmaya başlayan Danimarkalı Stig Severinsen yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Severinsen, Meksika'da Cortez Denizi'nde tek nefeste 202 metreye dalarak rekora ulaştı.

Danimarkalı serbest dalışçının 202 metreye inip çıkması 2 dakika 42 saniye sürdü. 47 yaşındaki dalış rekortmeni böylece tek nefes dalışta bir önceki rekor olan 177 metreyi tam 15 metre geliştirdi.

Bu dalış Guinness Dünya Rekorları tarafından da onaylandı. 25 yıldır serbest dalış yapan Severinsen, on yıl önce nefesini su altında 20 dakikadan fazla tutan ilk kişi olmuştu.