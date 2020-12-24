Siyah-beyazlılar, 61. dakikada Vida'nın attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Beşiktaş bu galibiyetle 25 puana yükseldi. Ligde 3 maç sonra kaybeden MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan serbest atışı kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Kalan sürede başka önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Eryaman