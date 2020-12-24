Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Erzurumspor Mesut Bakkal ile prensip anlaştı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi.
Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmış ve teknik adam arayışlarına hız vermişti.
Mavi Beyazlı ekip, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitiminde mukavele uzatılabilecek.
Etiketler: Erzurumspor
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