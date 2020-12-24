Brezilyalı motosikletçi Andre Verissimo kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hiç duymamış olabilir. Ancak başına gelince bu dersi aldı.

Verissimo, Uluslararası Ayrton Senna Pistindeki yarışın son metrelerine gelinirken başarısını kutlamaya başladı.

Arkasına bakan Brezilyalı sürücü, ardından sevinçle ellerini gazdan çekti. İşte tam da o zaman olanlar oldu.

Andre Verissimo: "Utanç verici bir andı. Kendimle dalga geçiyordum."



Kazandığını düşünen Verissimo, sevincine erken başlayınca yarışı 3'üncü sırada tamamladı. pic.twitter.com/oG8rcT8BDA — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 24, 2020

Osvaldo Filho ve Marcelo Skaf fırsatı değerlendirdi ve son metrelerde Verissimo'yu geçmeyi başardı.

"Utanç verici bir andı. Kendimle dalga geçiyorum"

Verissimo, yarışı kaybetmesine rağmen, Superbike Evrim sezonunu şampiyon unvanıyla tamamladı. Andre Verissimo, yarışın ardından konuştu.

"Utanç verici bir andı. Kendimle dalga geçiyorum. Fakat önemli olan şampiyon olmak. Bunu başardığım için mutluyum."