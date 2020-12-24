Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde kötü gidişata son verdi. Son 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, 16. haftada Barcelona'yı konuk etti.

Sezon başından beri başarılı oyununu bir türlü parkeye yansıtamayan Shane Larkin, Barcelona karşısında beklenen patlamayı yaptı.

31 dakika sahada kalan yıldız skorer, 23 sayı, 7 ribaund, 8 asistle eski günlerine dönüşün sinyalini verdi.

Katalan ekibiyle oynanan 11 maçın 8'inde takımının en skorer ismi olmayı başaran Larkin, bir kez daha yıldızlaştı.

Vasilije Micic 17, Krunoslav Simon ise 16 sayıyla Larkin'e eşlik etti.

Kısa oyuncularından yüksek verim alan temsilcimiz, Barcelona'nın 14 top kaybına karşılık sadece 6 top kaybetti.

4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Efes, ilk yarının son maçında 29 Aralık Salı günü Real Madrid'i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko derin nefes aldı

Son haftalarda ağır mağlubiyetler alan Fenerbahçe Beko da, Olympiakos'u devirerek rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe Beko, Pire ekibi karşısında sezonun en iyi hücum oyunlarından birini gösterdi. Sarı-lacivertliler, ayrıca bu sezon ilk kez 25 asiste ulaştı.

Pota altını da etkili kullanan Igor Kokoşkov'un ekibi, ikilik atışlardan bulduğu 27 isabetle de sezon rekorunu kırdı. 17 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynayan Jan Vesely, böylece bu sezon en etkili oyununu parkeye yansıttı.

Sarı - lacivertli takımla ikinci döneminde ilk maçına çıkan Marko Guduric, 20 dakikada 4 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı. Fenerbahçe Beko, ilk yarının son maçında Asvel'i konuk edecek.