Hes Kablo Kayserispor, 45+1. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan kaydettiği golle İttifak Holding Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Hes Kablo Kayserispor'da Aaron Lennon, hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı 64. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bir penaltı daha! İttifak Holding Konyaspor, 89. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle skora denge getirdi. 1-1.

Konyaspor öne geçiyor! 90+8. dakikada Jevtovic, yeşil-beyazlıları karşılaşmada öne geçiren golü attı. 1-2.

Mücadelenin ardından Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, galibiyet hasreti 9 maça çıkan Kayserispor 10 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.

24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.

GOL - 45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada sağ çaprazdan Kvrzic'in sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Lennon, ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Lennon'a sarı kart gösterdi. 54'üncü dakikadan bir sarı kartı daha bulunan Lennon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'ten seken top Shengelia'nın önünde kaldı. Shengelia'nın altıpas içerisinde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, top kale çizgisine paralel taca gitti.

GOL - 85. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyerek penaltı kararı verdi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok, meşin yuvarlağı İsmail Çipe'nin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

GOL - 90+8. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. İlhan Parlak'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Konyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek,

Hes Kablo Kayserispor: smail Çipe, Miguel Lopes (Dk. 64 Muğdat Çelik), Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah (Dk. 80 Oğuzhan Çapar), Lennon, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 78 İlhan Parlak), Kanga (Dk. 89 İlhan Depe)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ (Dk. 69 Oğuz Kağan Güçtekin), Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jevtovic, Milosevic, Daci (Dk. 85 Uğur Demirok), Shengelia, Hadziahmetovic

Goller: Dk. 45+1 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 90+8 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Çalık, Dk. 45+1 Jevtovic ve İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 51 Pedro Henrique, Dk. 75 Kvrzic, Dk. 86 İsmail Çipe, Dk. 90+8 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

Samet Aybaba: Hakem hataları nasıl olacak, nasıl çıkacağız bu işin içinden

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamamanın verdiği stresin oyuncularını olumsuz etkilediğini belirtti.

Aybaba, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını, rakibe pozisyon vermediklerini dile getirdi.

"Oyunun ilk yarısında iki top direkten döndü, bir gol attık. İlk yarı pozisyon da vermedik. İkinci yarı oyunun kırılma anı Lennon'ın ikinci sarı karttan atılması. Defalarca izledik. Çok da konuşuyoruz, hakem hataları nasıl olacak, nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum. İyi şeyler yapmaya çalıştığımız bir dönem içerisinde saha içerisinde karşımıza böyle engeller çıkıyor. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Büyük bölümde de başarıyorlar. Sık aralıklarla maçlar var. Toparlanıp bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

İsmail Kartal: Çok önemli bir 3 puan aldık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri'ye 10 oyuncudan yoksun geldiklerini ama hiçbir zaman bunu dile getirmediklerini söyledi.

Kartal, Kayserispor maçına teorik ve taktik anlamda oyuncuları çok iyi hazırladıklarını belirtti.

"Sezon başından beri her mevkiden oyuncularımın nasıl oynayacağını çok iyi anlattım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularıma çift santrfor oynamalarının talimatını verdim."

Kartal, maçı kazanmak için her türlü hamleyi yaptıklarını aktardı.

"Maçı çevirmek için elimizdeki tüm imkanlar dahilinde hamleleri yaptık. 1-1'den sonra hücum yaparak, merkezde kalarak her türlü hamleyi yaptım. Oyuncularım da bana çok iyi cevap verdi. Baştan sona iyi oynayarak, iyi mücadele ederek 1-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik, inancımızı kaybetmedik. Birbirimize olan saygımızla bugün gerçekten çok önemli bir 3 puan aldık."